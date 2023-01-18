Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому показала свою роботу над українським мультиком "Мавка. Лісова пісня".

Як виявилось, Наталка стала голосом головної героїні мультфільму Мавки. І, судячи з відео, вона в захваті від цієї ролі в дубляжі. За словами артистки, здійснилася її мрія, навіть незважаючи на те, що роботу над стрічкою довелося робити в умовах війни. Глядачі побачать мультфільм у кінотеатрах уже у березні 2023 року.

"Я - Мавка. Точніше мій #голосНаталки тепер буде звучати Мавкою в @mavka.movie з 2 березня у кіно. Дуже щаслива стати частиною команди виробництва @animagrad @filmua, такого неймовірного мультиплікаційного фільму. Знаю, як всім будо важко доробити цей проект в умовах війни, але ми всі це зробили. Особлива подяка режисеру дублювання @kate_braikovska за віру в мої можливості та талант, і звичайно звукорежисерам @nikita.budash @melkiydeman. Заздрю всім глядачам - ВИ ПОБАЧИТЕ НАШ НЕЙМОВІРНО КРАСИВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ З ГЛИБОКИМ СЕНСОМ! Привітання зі здійсненням мрії приймаю в коментарях", - поділилася Денисенко у підписі до відео.

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