Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свою работу над украинским мультиком "Мавка. Лесная песня".

Как оказалось, Наталка стала голосом главной героини мультфильма Мавки. И судя по видео, она в восторге от этой роли в дубляже. По словам артистки, исполнилась ее мечта, даже несмотря на то, что работу над лентой пришлось доделывать в условиях войны. Зрители увидят мультфильм в кинотеатрах уже в марте 2023 года.

"Я – Мавка. Точнее мой #голосНаталки теперь будет звучать Мавкой в @mavka.movie со 2 марта в кино. Очень счастлива стать частью команды производства @animagrad @filmua, столь невероятного мультипликационного фильма. Знаю, как всем было трудно доделать этот проект в условиях войны, но мы все это сделали. Особое спасибо режиссеру дублирования @kate_braikovska за веру в мои возможности и талант, и конечно звукорежиссерам @nikita.budash @melkiydeman. Завидую всем зрителям – ВЫ УВИДИТЕ НАШ НЕВЕРЕМНО КРАСИВЫЙ УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ С ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ! Поздравления с исполнением мечты принимаю в комментариях", - поделилась Денисенко в подписи к видео.

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