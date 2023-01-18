Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із нової фотосесії на снігу.

Так, на нових фото Соломія знята в цікавій локації із засніженими полями. Перед камерою вона з'явилася у стильному яскраво-синьому пальті широкого крою, шкіряних рукавичках та чорних чоботях. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і відважний вигляд. Деякі фото чорно-білі, то додає їм особливої ​​атмосферності.

У підписі до публікації Вітвіцька написала: "Колір чи ЧБ? Імпровізовано з @svoia.photo потрапили до зимової казки і буквально за кілька хвилин зробили атмосферні фото. Аня займається психологічним портретом і побачила мене такою. А поза картами ми, таки звично для нас, багато сміялися і жартували.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото телезірки:

"Неперевершені".

"Остання у кольорі, а перша ч/б".

"Кольорові вогонь".

"Ви прекрасні у будь-якому випадку".

"Просто ідеально".

"У ЧБ або у кольорі однаково чарівна".

"Дуже красива".

"Колір. Хоча під настрій. Ви прекрасна в будь-якому випадку".

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