Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із нової фотосесії на снігу.
Так, на нових фото Соломія знята в цікавій локації із засніженими полями. Перед камерою вона з'явилася у стильному яскраво-синьому пальті широкого крою, шкіряних рукавичках та чорних чоботях. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і відважний вигляд. Деякі фото чорно-білі, то додає їм особливої атмосферності.
У підписі до публікації Вітвіцька написала: "Колір чи ЧБ? Імпровізовано з @svoia.photo потрапили до зимової казки і буквально за кілька хвилин зробили атмосферні фото. Аня займається психологічним портретом і побачила мене такою. А поза картами ми, таки звично для нас, багато сміялися і жартували.
Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото телезірки:
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"Неперевершені".
"Остання у кольорі, а перша ч/б".
"Кольорові вогонь".
"Ви прекрасні у будь-якому випадку".
"Просто ідеально".
"У ЧБ або у кольорі однаково чарівна".
"Дуже красива".
"Колір. Хоча під настрій. Ви прекрасна в будь-якому випадку".
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