Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из новой фотосессии на снегу.

Так, на новых фото Соломия запечатлена в интересной локации с заснеженными полями. Перед камерой она пояивлась в стильном ярко-синем пальто широкого кроя, кожаных перчатках и черных сапогах. Ее волосы распущены и немного растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и отважный вид. Некоторые из фото черно-белые, то добавляет им особой атмосферности.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Цвет или ЧБ? Импровизировано с @svoia.photo попали в зимнюю сказку и буквально через несколько минут сделали атмосферные фото. Аня занимается психологическим портретом и увидела меня таковой. А вне карт мы, таки привычно для нас, много смеялись и шутили".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фото телезвезды:

"Непревзойденные".

"Последняя в цвете, а первая ч/б".

"Цветные огонь".

"Вы прекрасны в любом случае".

"Просто идеально".

"В ЧБ или в цвете одинаково очаровательна".

"Очень красивая".

"Цвет. Хотя под настроение. Вы прекрасна в любом случае".

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