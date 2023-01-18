Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на російських політиків і не лише. Так цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, на зустрічі з російськими вояками похвалився аптечками вітчизняного виробництва, які, до речі, розробили після того, як його "малий" Коленька звідкись притягнув йому аптечку НАТОвського зразка. Так от, кажуть, нібито після Коленькиних зауважень, у Білорусі і розробили нову аптечку набагато краще за НАТОвську", - йдеться у підписі до відео на ютуб.

А у самій пародії Юрій зіграв Лукашенка, який розповідає, як створювали білоруську аптечку, та що входить до її складу. І зробив це у відповідній манері та діалекті, так що вийшло дуже весело.

Українці не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нову пародію Великого:

"Щойно у вас такий текст народжується. Дуже класно".

"Юрію, час уже цілий фільм вам зняти з цієї теми, це буде топ".

"Як завжди, валяюся".

"Лукашенко що крохмалю перенюхав?"

"Ой не можу, сміюся до упаду".

"Чудова пародія! Дякую за те, що ви робите. Дякую за гарний настрій".

"Геніально! Чекаю з нетерпінням наступного варіанту!".

"Який голос, який акцент. Ви геніальний пародист".

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