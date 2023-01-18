Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на российских политиков и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, на встрече с российскими вояками похвастался аптечками отечественного производства, которые, к слову, разработали после того как его "малой" Коленька откуда-то притащил ему аптечку НАТОвского образца. Так вот, говорят, якобы после Коленькиных замечаний, в Беларуси и разработали новую аптечку гораздо лучше НАТОвской", - говорится в подписи к видео на ютуб.

А в самой пародии Юрий сыграл Лукашенко, который рассказывает, как создавали белорусскую аптечку, и что входит в ее состав. И сделал это в соответственной манере и диалекте, так что получилось очень весело.

Украинцы не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новую пародию Великого:

"Как только у вас такой текст рождается. Очень классно".

"Юрий, пора уже целый фильм вам снять по этой теме, это будет топ".

"Как всегда, валяюсь".

"Лукашенко что крахмала перенюхал?".

"Ой не могу, смеюсь до упада".

"Великолепная пародия! Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за хорошее настроение".

"Гениально! Жду с нетерпением следующего варианта!".

"Какой голос, какой акцент. Вы гениальный пародист".

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