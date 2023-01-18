Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала незвичайне фото, на якому особливо видно результати її схуднення, та розповіла про нові концерти.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Олександра знято в особливій атмосфері. Перед камерою вона з'явилася у світлому вбранні без бретелів, а зверху її одяг та плечі прикрашені сухими квітами. Ці рослини разом із татуюваннями на шкірі додають образу таємничості. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очах.

У підписі до публікації Зарицька напсіала: "Останні дні емоційно дуже складно. Як і всім нам. Але знаю, що час підніматись та рухатись далі, адже попереду — багато роботи на шляху до нашої перемоги. Вже найближчим часом дуже чекаємо вас на концертах в Україні та Європі. Такі важливі зустрічі, де ми всі розуміємо одне одного, підтримуємо та щиро віримо у те, що скоро зустрінемось вдома".

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