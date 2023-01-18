Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычное фото, на котором особенно видно результаты ее похудения, и рассказала о новых концертах.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Александра запечатлена в особенной атмосфере. Перед камерой она появилась в светлом наряде без бретелей, а сверху ее одежда и плечи украшены сухими цветами. Эти растения вместе с татуировками на коже добавляют образу таинственности. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с акцентом на глазах.

В подписи к публикации Зарицкая напсиала: "Последние дни эмоционально очень сложно. Как и всем нам. Но знаю, что пора подниматься и двигаться дальше, ведь впереди много работы на пути к нашей победе. Уже в ближайшее время мы очень ждем вас на концертах в Украине и Европе. Такие важные встречи, где мы все понимаем друг друга, поддерживаем и искренне верим в то, что скоро встретимся дома".

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