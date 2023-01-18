Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото з квіткою та розповіла про свій спосіб боротьби зі стресом.

За словами Каті, її пости на тему стресу викликали інтерес у шанувальників, тому вона вирішила поділитись своїми способами боротьби з цим станом. Так, балерина розповіла, що один із способів – це писати свої думки на папері від руки, особливо, якщо нема з ким поділитися переживаннями в живому спілкуванні.

"Візьміть папір А4 і виписуйте (важливо, щоб від руки) все, що болить, що турбує, викликає страх… І пишіть, пишіть... Подивіться на своє творіння і відпустіть… розриваючи листок на частини. Відчуваєш, наче "камінь з душі". Якщо є сили, напишіть відразу другу частину. Але в ній важливо подивитись на себе зі сторони. Це допомагає побачити більше можливостей. В цьому форматі "над собою" потрібно виписати усі варіанти рішення питань, що турбують, іншої точки зору, або навіть втілення бажаннь у різних проявах. Це працює в усіх сферах життя. Коли пропрацьовуєш та дивишся іншим поглядом, не суб’єктивно, з’являється: "Я знаю, що робити", - поділилася Кухар.

Нагадаємо, "Вже вдруге": Полякова розкрила правду про свій ефір, який блокують.

Як повідомляла Politeka, "Слова, які вразили мене": Гвоздьова з "Танців з зірками" здивувала несподіваним одкровенням.

Також Politeka писала, що "Я особисто буду...": Огневич показала, як розбирала завали після прильоту в Києві та звернулася до українців.