Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото с цветком и рассказала о своем способе борьбы со стрессом.

По словам Кати, ее посты на тему стресса вызвали интерес у поклонников, поэтому она решила поделиться своими способами борьбы с этим состоянием. Так, балерина рассказала, что один из способов – это писать свои мысли на бумаге от руки, особенно, если не с кем поделиться переживаниями в живом общении.

"Возьмите бумагу А4 и выписывайте (важно, чтобы от руки) все, что беспокоит, болит, вызывает страх… И пишите, пишите… Посмотрите на свое творение и отпустите… разрывая листок на части. Чувствуешь, будто "камень с души". Если есть силы, напишите сразу вторую часть. Но в ней важно взглянуть на себя со стороны. Это помогает увидеть больше возможностей. В этом формате "над собой" нужно выписать все варианты решения беспокоящих вопросов с другой точки зрения или даже воплощение желаний в различных проявлениях. Это работает во всех областях жизни. Когда прорабатываешь и смотришь другим взглядом, не субъективно, возникает: "Я знаю, что делать", - поделилась Кухар.

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