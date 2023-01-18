На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що пошуково-рятувальна операція в Дніпрі завершена: є 45-ро підтверджених загиблих, серед них 6 дітей (фото 1). Тіло однорічного малюка та його батька дістали з-під руїн напередодні. На них чекав дідусь (відео 2)

Ворог продовжує протискати на нашу оборону на Донбасі, зокрема, навколо Бахмута. Під Бахмутом загинув громадянин Канади українського походження Григорій Цехмистренко. Він приїхав до України ще торік в січні, як з’явилися повідомлення, що росія готує вторгення (фото 3).

Також Марічка Падалко відзначила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше зустрівся із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі (фото 4). Зустріч відбулася у Польщі поблизу українського кордону.

«Окреслив нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить нашу перемогу», - повідомив Залужний.

Росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Ракета влучила в автотранспортний коледж (фото 5).

Нідерланди заявили про намір передати свій «Петріот» Україні. Про скільки саме установок ППО йдеться, поки невідомо. Це вже третя країна, яка зголосилася передати Україні надпотужне ППО, після США і Німеччини.

Падалко розповіла історію 12-річного Сашка з Маріуполя та показала відео з ним, яке журналістка Христина Бердинських записала на Світовому форумі у Давосі (відео 6). Хлопчик отримав 23 березня поранення в око. Росіяни його відвезли на фільтрацію, а далі - «на всиновлення». Бабуся хлопчика не побоялася відшукати його і вивезти з Донецька. Де його мама, невідомо.

Також ведуча додала трохи «гумору»: в росії Азарову, Медведчуку і Януковичу пропонують створити уряд у вигнанні 😂 (фото 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.