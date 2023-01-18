На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что поисково-спасательная операция в Днепре завершена: есть 45 подтвержденных погибших, среди них 6 детей (фото 1). Тело годовалого малыша и его отца достали из-под развалин накануне. Их ждал дедушка (видео 2)

Враг продолжает протискивать нашу оборону на Донбассе, в частности вокруг Бахмута. Под Бахмутом погиб гражданин Канады украинского происхождения Григорий Цехмистренко. Он приехал в Украину еще в январе прошлого года, как появились сообщения, что россия готовит вторжение (фото 3).

Также Маричка Падалко отметила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли (фото 4). Встреча состоялась в Польше вблизи украинской границы.

«Обозначил срочные потребности ВСУ, удовлетворение которых ускорит нашу победу», - сообщил Залужный.

Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области. Ракета попала в автотранспортный колледж (фото 5).

Нидерланды заявили о намерении передать свой "Петриот" Украине. О каком именно количестве установок ПВО идет речь, пока неизвестно. Это уже третья страна, которая согласилась передать Украине сверхмощное ПВО после США и Германии.

Падалко рассказала историю 12-летнего Саши из Мариуполя и показала в идео с ним, которое журналистка Кристина Бердинских записала на Мировом форуме в Давосе (видео 6). Мальчик получил 23 марта ранение в глаза. Россияне его увезли на фильтрацию, а дальше – «на усыновление». Бабушка мальчика не побоялась отыскать его и увезти из Донецка. Где его мама неизвестно.

Также ведущая добавила немного «юмора»: в россии Азарову, Медведчуку и Януковичу предлагают создать правительство в изгнании 😂 (фото 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.