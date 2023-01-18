Цього разу на своїй сторінці в Instagram актор зізнався, що активно тренується, аби не зійти з розуму.

"Реальність - дуже серйозна. Щоб бути енергоспроможним і допомагати своїй країні, кожен має знаходити для себе психологічний стабілізатор. Для мене це - спорт. Як змусити себе займатись спортом? - формулювання дивне, але, якщо мене про це часто запитують, кілька повідомлень буквально отримав вчора, тож відповім: ніяк. Все, що притягнуто в ваше життя за вуха, рано чи пізно, буде покладено назад на полицю і продовжить припадати пилом. Ця формула стосується не тільки спорту", — пише Тарас Цимбалюк.

Спорт супроводжує зірку практично все життя: в дитинстві бальні танці, футбол, юність - дзюдо, бокс і знову футбол.

"Театральний вуз намагався мене знайомити з іншими «хобі»)) але, врешті-решт, я повернувся до любительського футболу і почав знайомити себе з фітнесом, котрий став для мене більше ніж хобі. Аналізуючи себе, фізична культура до мене, мов магніт,- притягується все життя… як не крути. І всі ці періоди я наповнював спортом, бо мені того завжди кортіло(крім бальних танців, туди мене відвела Мама. Хоча, і за це я їй вдячний)", — пригадує актор.

Тарас Цимбалюк наголосив, що він не просто культивує в собі штучний інтерес до занять спортом, йому реально це подобається.

"Спорт для мене - психологічна терапія. Насамперед, мені імпонує мій внутрішній стан, коли я в спортивному режимі… а вже потім : я отримую задоволення від самопочуття, результату зовнішнього вигляду, тренуюсь для професії і тд. Я абсолютно твердо можу сказати, що спорт далеко не усім потрібен. Це так само, як не всі жінки повинні вміти готувати. Є закон природи: ніхто нікому нічого не винен. І, якщо ви нутром відчуваєте, що вам щось проти шерсті, ви не маєте займатися синтетичним притягуванням цих речей у своє життя", — додав він.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.