В этот раз на своей странице в Instagram актер признался, что активно тренируется, чтобы не сойти с ума.

"Реальность – очень серьезная. Чтобы быть энергоспособным и помогать своей стране, каждый должен находить для себя психологический стабилизатор. Для меня это – спорт. Как заставить себя заниматься спортом? – формулировка странная, но, если меня об этом часто спрашивают, несколько сообщений буквально получил вчера, так что отвечу: никак. Все, что притянуто в вашу жизнь за уши, рано или поздно, будет положено обратно на полку и продолжит пылиться. Эта формула касается не только спорта", — пишет Тарас Цымбалюк.

Спорт сопровождает звезду практически всю жизнь: в детстве бальные танцы, футбол, юность – дзюдо, бокс и снова футбол.

"Театральный вуз пытался меня знакомить с другими «хобби»)) но, в конце концов, я вернулся в любительский футбол и начал знакомить себя с фитнесом, который стал для меня больше чем хобби. Анализируя себя, физическая культура ко мне, как магнит, - притягивается вся жизнь... как ни крути. И все эти периоды я наполнял спортом, потому что мне того всегда хотелось (кроме бальных танцев, туда меня отвела Мама. Хотя, и за это я ей благодарен)", - вспоминает актер.

Тарас Цымбалюк подчеркнул, что он не просто культивирует в себе искусственный интерес к занятиям спортом, ему это реально нравится.

"Спорт для меня – психологическая терапия. Прежде всего, мне импонирует мое внутреннее состояние, когда я в спортивном режиме… а уже потом: я получаю удовольствие от самочувствия, результата внешнего вида, тренируюсь для профессии и тд. Я абсолютно твердо могу сказать, что спорт далеко не всем нужен. Это так же, как не все женщины должны уметь готовить. Есть закон природы: никто никому ничего не должен. И, если вы нутром чувствуете, что вам что-то против шерсти, вы не должны заниматься синтетическим притягиванием этих вещей в свою жизнь", - добавил он.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.