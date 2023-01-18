Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик поїхала у відрядження до Яремчі, що на Івано-Франківщині.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото, на якому позує на тлі мальовничого гірського пейзажу, та розповіла про свій стан.

"Дихаю. НадихАюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це - доля, що саме зараз я тут, у відряженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно", — зізнається Лілія Ребрик.

На публікацію відреагувала колега акторки, зірка серіалу "Свати" Ганна Кошмал, залишивши в коментарях "❤️".

Українці в коментарях також підтримали Лілію Ребрик та засипали її компліментами:

"Фото неймовірне!!! Яремче, це безмежна краса, і Ви, Ліля !!!";

"Яка ж мальовнича наша ненька ❤️ І Ви, Лілія, як завжи неймовірна!";

"О, знайомі місця! Аж серце завмирає!";

"Так, природа то завжди про перезавантаження та відпочинок від тих переживань і безкінечного потоку сумних повідомлень".

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.