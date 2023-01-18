На своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото, на якому позує на тлі мальовничого гірського пейзажу, та розповіла про свій стан.
"Дихаю. НадихАюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це - доля, що саме зараз я тут, у відряженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно", — зізнається Лілія Ребрик.
На публікацію відреагувала колега акторки, зірка серіалу "Свати" Ганна Кошмал, залишивши в коментарях "❤️".
Українці в коментарях також підтримали Лілію Ребрик та засипали її компліментами:
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"Фото неймовірне!!! Яремче, це безмежна краса, і Ви, Ліля !!!";
"Яка ж мальовнича наша ненька ❤️ І Ви, Лілія, як завжи неймовірна!";
"О, знайомі місця! Аж серце завмирає!";
"Так, природа то завжди про перезавантаження та відпочинок від тих переживань і безкінечного потоку сумних повідомлень".
Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.