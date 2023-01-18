Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поехала в командировку в Яремче Ивано-Франковской области.

На своей странице в Instagram артистка показала эффектное фото, на котором позирует на фоне живописного горного пейзажа, и рассказала о своем состоянии.

"Дышу. Вдохновляюсь. Унимаю боль, что жжет изнутри. Горы всегда спасают в такие дни, дают точку опоры, возвращают к жизни. Это - судьба, что именно сейчас я здесь, в командировке, на съемках. Кажется, мне это было просто необходимо", - признается Лилия Ребрик.

На публикацию отреагировала коллега актрисы, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал, оставив в комментариях "❤️".

Украинцы в комментариях также поддержали Лилию Ребрик и засыпали ее комплиментами:

"Фото невероятное!!! Яремче, это безграничная красота, и Вы, Лиля!!!";

"Какая же живописная наша ненька ❤️ И Вы, Лилия, как всегда невероятна!";

"О, знакомые места! Аж сердце замирает!";

"Да, природа всегда о перезагрузке и отдыхе от тех переживаний и бесконечного потока печальных сообщений".

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.