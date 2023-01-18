Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала несподівані фото та відео з Наталією Могилевською, яка зараз гастролює зі своїми виставами «Я вдома» та «Доньки».

"Натусік, ти фантастична! Актриса, співачка… і хай здійсниться твоє найзаповітніше бажання🙏❤️ Друзі, у кого є можливість, обов’язково завітайте на спектаклі Наталї Могилевської! Нонна Кондрашова, дякую за запрошення! І наплакалась, і насміялася… щаслива😘❤️", — написала Камалія під кадрами, знятими на сцені та за кулісами.

Шанувальники в коментарях підтримали обох артисток, але багато українців досі не можуть пробачити Могилевській те, що вона колись підтримувала Віктора Януковича та "Партію регіонів". У відповідь на критичні коментарі Камалія заступилася за свою колегу.

"Звідки їй було знати, що Янукович виявиться зрадником? Наталя не втекла в Москву, не залишила Україну, вона багато волонтерить і допомагає українцям та ЗСУ!", — відповілавона

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