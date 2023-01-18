Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала неожиданные фото и видео с Наталией Могилевской, которая сейчас гастролирует со своими спектаклями «Я дома» и «Дочки».

"Натусик, ты фантастическая! Актриса, певица… и пусть исполнится твое заветное желание 🙏❤️ Друзья, у кого есть возможность, обязательно посетите спектакль Натальи Могилевской! Нонна Кондрашова, спасибо за приглашение! И наплакалась, и насмеялась...счастлива😘❤️ ", - написала Камалия под кадрами, снятыми на сцене и за кулисами.

Поклонники в комментариях поддержали обеих артисток, но многие украинцы до сих пор не могут простить Могилевской то, что она когда-то поддерживала Виктора Януковича и Партию регионов. В ответ на критические комментарии Камалия заступилась за свою коллегу.

"Откуда ей было знать, что Янукович окажется предателем? Наталья не убежала в Москву, не покинула Украину, она много волонтерит и помогает украинцам и ВСУ!", - ответила она.

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