Популярна українська співачка Злата Огневич щодня показує різні кадри зі свого життя, вражає образами та говорить про життя. Також артистка намагається привернути увагу до того, що відбувається в країні, та показує різні фото.
На цей раз Злата звернула увагу на події після ракетного удару по будинку в Дніпрі.
«Ворог підступний, ненажерливий. І, на превеликий жаль, у великій кількості. Пам'ятаємо про це та продовжуємо боротьбу! У мене розривається серце за кожне зруйноване місто, кожну скалічену долю. Але я вірю у краще, і наших воїнів. Переможемо!
Я люблю вас усім серцем! Те, що ми робимо зараз, справжнє диво, дякую!» – пише Злата.
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Артистка також встигла уявити кліп і свою нову композицію, викликавши чимало галасу.
На зимових фото Злата зауважила, що й сама від себе не очікувала - вона вирішила насолодитися взимку, хай і коротким її перидом.
«Наступного разу візьму борд! Не думала ніколи, що я полюблю зиму», - написала Злата і поділилася кількома атмосферними кадрами.
Нагадаємо, артистка віддавала перевагу раніше теплішим варіантам для відпустки.
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