Відома співачка Злата Огневич висловилася про життя українців після непростих буднів.

Популярна українська співачка Злата Огневич щодня показує різні кадри зі свого життя, вражає образами та говорить про життя. Також артистка намагається привернути увагу до того, що відбувається в країні, та показує різні фото.

На цей раз Злата звернула увагу на події після ракетного удару по будинку в Дніпрі.

«Ворог підступний, ненажерливий. І, на превеликий жаль, у великій кількості. Пам'ятаємо про це та продовжуємо боротьбу! У мене розривається серце за кожне зруйноване місто, кожну скалічену долю. Але я вірю у краще, і наших воїнів. Переможемо!

Я люблю вас усім серцем! Те, що ми робимо зараз, справжнє диво, дякую!» – пише Злата.

Артистка також встигла уявити кліп і свою нову композицію, викликавши чимало галасу.

На зимових фото Злата зауважила, що й сама від себе не очікувала - вона вирішила насолодитися взимку, хай і коротким її перидом.

«Наступного разу візьму борд! Не думала ніколи, що я полюблю зиму», - написала Злата і поділилася кількома атмосферними кадрами.

Нагадаємо, артистка віддавала перевагу раніше теплішим варіантам для відпустки.

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