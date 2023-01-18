Популярная украинская певица Злата Огневич каждый день показывает различные кадры из своей жизни, впечатляет образами и говорит о жизни. Также артистка старается привлечь внимание к происходящему в стране и показывает различные фото.

В этот раз Злата обратила внимание на события после ракетного удара по дому в Днепре.

«Враг коварный, прожорливый. И, к большому сожалению, в большом количестве. Помним об этом и продолжаем борьбу! У меня разрывается сердце за каждый разрушенный город, каждую искалеченную судьбу. Но я верю в лучшее, и наших воинов. Победим!

Я вас люблю всем сердцем! То, что мы делаем сейчас, настоящее чудо, спасибо!» - пишет Злата.

Артистка также успела представить клип и свою новую композицию, вызвав немало шума.

На зимних фото Злата подметила, что и сама от себя не ожидала - она решила насладиться зимой, пусть и коротким ее перидом.

«В следующий раз возьму борд! Не думала никогда, что я полюблю зиму» - написала Злата и поделилась несколькими атмосферными кадрами.

Напомним, артистка предпочитала ранее более теплые варианты для отпуска.

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