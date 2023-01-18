На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч вирішив висміяти 3-годинну ганьбу російського актора та розмістив жартівливе відео.

"Щоб Ви не дивился 3 години інтерв'ю Кучери у Дудя, я зробив для вас вижимку найголовнішого за 1.5 хвилини. Не дякуйте. Просто уявіть що ваше авто летить в кувєт, а хтось поруч дьорга ваш руль... А, вибачте, забув про що хотів написати.... Юрій Дудь, найс джоб. Оскар Кучера, чувак, як можна бути таким тупим?", — написав ведучий.

Пародію оцінили деякі українські знаменитості, серед яких Андрій Бєдняков, Володимир Остапчук, Вікторія Булітко, Наталка Денисенко, Олександр Пікалов.

Але більшість українців засудили Анатолія Анатоліча за те, що він додає росіянам переглядів і тягне їх у наше медіаполе:

"Дудя і не потрібно дивитись, та тягнути в наше медіаполе. І байдуже хто до нього приходить";

"Я думав, Дудя вже ніхто й не дивиться. Але по коментарях в шоці, яка кількість українців досі збільшує перегляди на російському контенті, котрий, до речі, монетизується в росії";

"Анатолій, можливо ви існуєте в якійсь іншій реальності, можливо через свій вік ви вже не дуже відчуваєте час, в якому знаходитеся. Нічого, ми вам допоможемо. Дивіться, розклад такий: тягнути в український інфопростір дудя сьогодні = ганьбити себе, проштовхувати рос наративи + це просто несмак. Мабуть ви дуже старалися, робити оці коллажики, скажіть шо це вам дало, окрім позору?".

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.