На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич решил высмеять 3-часовой позор российского актера и разместил шутливое видео.

"Чтобы Вы не смотрел 3 часа интервью Кучеры у Дудя, я сделал для вас выжимку самого главного за 1.5 минуты. Не благодарите. Просто представьте что ваше авто летит в кювет, а кто-то рядом дергает ваш руль... А, простите, забыл о чем хотел написать.... Юрий Дудь, найс джоб. Оскар Кучера, чувак, как можно быть таким тупым?", - написал ведущий.

Пародию оценили некоторые украинские знаменитости, среди которых Андрей Бедняков, Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Наталья Денисенко, Александр Пикалов.

Но большинство украинцев осудили Анатолия Анатолича за то, что он добавляет россиянам просмотров и тянет их в наше медиаполе:

"Дудя и не нужно смотреть, и тащить в наше медиаполе. И все равно кто к нему приходит";

"Я думал, Дудя уже никто и не смотрит. Но по комментариям в шоке, какое количество украинцев до сих пор увеличивает просмотры на российском контенте, который, кстати, монетизируется в россии";

"Анатолий, возможно вы существуете в какой-то другой реальности, возможно из-за своего возраста вы уже не очень чувствуете время, в котором находитесь. Ничего, мы вам поможем. Смотрите, расклад такой: тянуть в украинское инфопространство дудя сегодня = позорить себя, проталкивать рос нарративы + это просто безвкусица. Видно вы очень старались, делать эти коллажики, скажите что это вам дало, кроме позора?".

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.