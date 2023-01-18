Українська співачка Тіна Кароль вирішила нагадати, як давно виступала з улюбленими піснями та вражала українців.

Нещодавно Кароль зізналася, що вона не в здоровому стані, тому що раціон з дитинства це вуглеводи та цукор. Нині вона продовжує працювати над собою та нагадує про життя з минулого.

Цього разу Кароль ніби дала відповідь усім тим, хто раніше писав: вона не співала українською мовою. Одна з українських молодих співачок звинуватила Кароль у тому, що та фактично не створила жодного україномовного альбому, тоді як навіть зрадниця Лорак їх мала два.

«Трохи на відповідь усім, хто каже, що Тіна тільки заспівала українською 😂; неймовірна, Тіна ви просто краща пишаюся вами, люблю ❤

Квітка наша 😍; красуня 😍; Яка маленька зірочка 😍; далі більше!; Завжди прекрасна 😍; Через роки, завжди прекрасна 😍; Золотий голос України!; Вільні 🥰;

Така крута, та гарна! Ех🤍; Наша зірочка талановита; Вільна непокорена♥️😍Така маленька і гарненька♥» - пишуть у мережі.

Раніше українська співачка Тіна Кароль опублікувала цікаві фото.

Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла як самостійно так і за будь-які гроші. Поки що не зрозуміла, що це «розлучення». Це ціла індустрія – схуднення, де невигідно говорити правду», - розповіла Тіна Кароль, додавши, що говорить про свою вагу відкрито вперше.

Артистка зізналася, що зараз важить 53,3.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій вразила заявою на адресу Тіни Кароль.

Також повідомлялось про відповідь Тіни Кароль - Соловій.

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", який її підкорив.