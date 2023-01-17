Напередодні Христина Соловій дала інтерв'ю, в якому розповіла про артисток, які вплинули на неї своєю творчістю. Вона наголосила, що в цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль, тому що "всі її найпопулярніші релізи – це російська музика".



Тіна Кароль із пасивною агресією відповіла своїй колезі, розмістивши в сторіс на своїй сторінці в Instagram уривок з подкасту, де Христина говорить про її творчість. Артиска коротко прокоментувала ролик, написавши "Все буде добре" та додавши емодзі, на якому зображена дівчина, якій масажують голову, а також пару емодзі зі сміхом.

Нагадаємо, Христина Соловій познайомилася з Тіною Кароль ще в 2013 році в третьому сезоні шоу "Голосу країни". Тоді вона заявила, що піде з проєкту, якщо до неї повернуться Тіна Кароль або Олександр Пономарьов, бо не хоче співати "російську попсу".

"Думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої попмузики, естрадної музики. У 90-ті роки першою була Руся, потім рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями... Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула, україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика", – переконана Христина.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.

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