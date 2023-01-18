Украинская певица Тина Кароль решила напомнить, как давно выступала с любимыми песнями и поражала украинцев.

Не так давно Кароль призналась, что она не в здоровом состоянии, потому что рацион с детства это углеводы и сахар. Сейчас она продолжает работать над собой и напоминает о жизни из прошлого.

В этот раз Кароль как бы дала ответ всем тем, кто ранее писал: она не пела на украинском языке. Одна из украинских молодых певиц обвинила Кароль в том, что та фактически не создала ни одного украиноязычного альбома, в то время как даже у предательницы Лорак их было два.

«Немного на ответ всем, кто говорит, что Тина только спела на украинском 😂; невероятная, Тина вы просто лучшая горжусь вами, люблю❤

Цветок наш😍; красавица 😍; Какая маленькая звездочка 😍; дальше больше!; Всегда прекрасна😍; Спустя годы, всегда прекрасна😍; Золотой голос Украины!; Свободные🥰;

Такая крутая, и красивая! Эх🤍; Наша звездочка талантлива; Свободна непокоренная♥️😍Такая маленькая и хорошенькая♥» - пишут в сети.

Ранее украинская певица Тина Кароль опубликовала любопытные фото.

«Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это «развод». Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду», - рассказала Тина Кароль, добавив, что говорит о своем весе открыто впервые.

Артистка призналась, что сейчас весит 53,3.

Также сообщалось, что певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.

Ранее стало известно об ответе Тины Кароль – Соловий.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".