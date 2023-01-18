Співачка Христина Соловій зробила сміливі заяви на адресу Тіни Кароль, з якими багато хто погодився, інші ж здивувалися, мовляв де Соловій, а де Кароль.

Нагадаємо, Соловій заявила, що всі найпопулярніші релізи Тіни - це російська музика.

«…А у Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка би на мене вплинула, україномовної. Усі її найпопулярніші релізи - це російська музика», - заявила Соловій, кажучи про артистів, які на неї вплинули.

За її словами, надихалася вона в основному українськими піснями Лорак, Білик і Руслани.

Додамо, що свого часу Соловій, приймаючи участь у шоу «Голос країни», відмовилась йти у команду Тіни Кароль, бо не хоче «співати російську попсу». Врешті, Соловій потрапила до команди Святослава Вакарчука.

Критика Соловій на адресу Кароль зачепила шанувальників Тіни. Фанати співачки поспіхом почали пригадувати, які пісні українською є в репертуарі Тіни Кароль. Інші ж заперечили: «Це вона вже співала після 2014-го».

«Я не фанат, але ще пам'ятаю чорно-білий кліп на пісню "Ніжно", ще пам'ятаю "Не дощ, не сніг..". Тобто, пісні українською вона теж виконувала. І вони доволі відомі»,

«Правдиво зауважила!», «В порівнянні з російськими піснями в неї українських пісень можна на пальцях однієї руки перерахувати. В 22 році альбом вийшов і жодної української пісні»,

«Дівчатка, не сваріться», «Христинка Соловій - молодчина!»,

«Ще б люди подивилися те інтерв’ю. Соловій сказала за період на початку кар’єри Тіни, тоді в неї й були російськомовні хіти»,

«Христина висловила свою думку. Має право. І я повністю з нею згоден. Тіна Кароль дійсно зробила собі ім'я практично повністю російськомовною попсою. Ще й, доволі клішованою. На українську ж, як і багато інших перейшла лише після 24 лютого. Це, звичайно, чудово, але подивимось що буде далі, я не впевнений що це не пристосуванство. Христина ж, співає українською від самого початку кар'єри…»,

«Намалюю тобі зорі, не дощ... Соловій зазвіздилася, чи що!?», «Соловей завжди українською співала, а не тільки коли приперло, якщо ви розумієте. Пару пісень Кароль не береться до уваги».

Нагадаємо, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка різко висловився щодо питання мови в Україні.

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