Нагадаємо, Соловій заявила, що всі найпопулярніші релізи Тіни - це російська музика.
«…А у Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка би на мене вплинула, україномовної. Усі її найпопулярніші релізи - це російська музика», - заявила Соловій, кажучи про артистів, які на неї вплинули.
За її словами, надихалася вона в основному українськими піснями Лорак, Білик і Руслани.
Додамо, що свого часу Соловій, приймаючи участь у шоу «Голос країни», відмовилась йти у команду Тіни Кароль, бо не хоче «співати російську попсу». Врешті, Соловій потрапила до команди Святослава Вакарчука.
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Критика Соловій на адресу Кароль зачепила шанувальників Тіни. Фанати співачки поспіхом почали пригадувати, які пісні українською є в репертуарі Тіни Кароль. Інші ж заперечили: «Це вона вже співала після 2014-го».
«Я не фанат, але ще пам'ятаю чорно-білий кліп на пісню "Ніжно", ще пам'ятаю "Не дощ, не сніг..". Тобто, пісні українською вона теж виконувала. І вони доволі відомі»,
«Правдиво зауважила!», «В порівнянні з російськими піснями в неї українських пісень можна на пальцях однієї руки перерахувати. В 22 році альбом вийшов і жодної української пісні»,
«Дівчатка, не сваріться», «Христинка Соловій - молодчина!»,
«Ще б люди подивилися те інтерв’ю. Соловій сказала за період на початку кар’єри Тіни, тоді в неї й були російськомовні хіти»,
«Христина висловила свою думку. Має право. І я повністю з нею згоден. Тіна Кароль дійсно зробила собі ім'я практично повністю російськомовною попсою. Ще й, доволі клішованою. На українську ж, як і багато інших перейшла лише після 24 лютого. Це, звичайно, чудово, але подивимось що буде далі, я не впевнений що це не пристосуванство. Христина ж, співає українською від самого початку кар'єри…»,
«Намалюю тобі зорі, не дощ... Соловій зазвіздилася, чи що!?», «Соловей завжди українською співала, а не тільки коли приперло, якщо ви розумієте. Пару пісень Кароль не береться до уваги».
Нагадаємо, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка різко висловився щодо питання мови в Україні.
Також повідомлялось, що Вакарчук розповів, хто його мотивує і надає сил.
Крім того, Politeka.net писала, що Соловій розповіла, на що перетворилася її кар'єра, відео.