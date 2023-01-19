На своїй сторінці в Instagram артист розкрив українцям, чим зараз займається.

"8 місяців я у війську. Зовсім небагато за військовою шкалою, ціла вічність за цивільним мірилом. 8 місяців роботи над собою, навчань, надій, розчарувань, здобутків, відкриттів, знайомств із новим та новими. На жаль, десь через пів року почало потрохи здавати здоров‘я. Проявилися якісь нові болячки, загострилися старі. Не те, щоби я зовсім посипався, але дещо почав здавати. На даний момент фізичний і, як наслідок, моральний стани терпимі, але далеко не ідеальні", — зізнається Олександр Положинський.

Музикант жартує, що зараз у нього точно немає шансів стати офіцером і приносити більше користі, бо вже занадто старий.

"Не біда. Але хотілося. :) Не так прикро, що нема шансів стати офіцером, як усвідомлення того, що мій потенціал людини, здатної приносити більше користі на іншій посаді, помітний лише мені. А може його насправді немає? А може просто такої посади не існує? :))) Наразі мене перевели в інший підрозділ в межах нашої новоствореної 47 бригади. Ще не знаю повного обсягу своїх обов‘язків, але вже розумію, що займатимуся чимось більш схожим на те, чим займався до ЗСУ. Що ж - цісарю цісареве. :)", — додав артист.

Бригада Положинського зараз активно доукомлектовується, доозброюється і злагоджується.

"Хлопці рвуться на фронт і вже видно багато ознак того, що недовго їм чекати. Чи потраплю на фронт я - поняття не маю. Але поки, будь ласка, не кажіть мені, що я герой чи захисник. Бо так не є (хоч мені часто таке кажуть). Але як прийде наказ - зроблю все можливе, щоб його виконати", — наголосив Олександр.

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