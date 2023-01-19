На своей странице в Instagram артист раскрыл украинцам, чем сейчас занимается.

"8 месяцев я в армии. Совсем немного по военной шкале, целая вечность по гражданскому мерилу. 8 месяцев работы над собой, учений, надежд, разочарований, достижений, открытий, знакомств с новым и новыми. К сожалению, где-то через пол года начало понемногу сдавать здоровье. Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то, чтобы я совсем посыпался, но немного начал сдавать. На данный момент физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеально", — признается Александр Положинский.

Музыкант шутит, что сейчас у него точно нет шансов стать офицером и приносить больше пользы, потому что уже слишком стар.

"Не беда. Но хотелось. :) Не так досадно, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что мой потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только мне. А может его на самом деле нет? А может, просто такой должности не существует? :))) Сейчас меня перевели в другое подразделение в пределах нашей новой 47 бригады. Пока не знаю полного объема своих обязанностей, но уже понимаю, что буду заниматься чем-то более похожим на то, чем занимался в ВСУ. Что ж – кесарю кесарево :)", - добавил артист.

Бригада Положинского сейчас активно доукомплектовывается, довооружается и срабатывается.

"Ребята рвутся на фронт и уже видно много признаков того, что недолго им ждать. Попаду ли на фронт я - понятия не имею. Но пока, пожалуйста, не говорите мне, что я герой или защитник. Потому что так не есть (хотя мне часто такое говорят). Но как придет приказ - сделаю все возможное, чтобы его выполнить", - подчеркнул Александр.

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