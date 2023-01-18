На своїй сторінці в Instagram обраниця Алекса Топольського показала кадри з особистого архіву.

"«В моєму серці пролунало твоє ім’я». Це все, що я пам’ятала з промови Алекса на фіналі. Чесно. 😄 В мене були такі сильні переживання, що я ледве дихала. Пам’ятаю як емоції змінювались через кожну фразу. Алекс мені потім розповів, що на моєму обличчі, реально, кожні три секунди змінювався вираз. 😄 Каже, було цікаво. Цікаво йому… А я майже падала там. 🙃 «Пам’ятаєш я казав, що я вже не пам’ятаю що таке закоханість? Тепер я згадав. Хочу бути з тобою». В мене сльози. Я просто не могла повірити. Невже тепер є тільки ми вдвох? По-справжньому! Ми поїдемо в Київ лише вдвох. Зустрінемось наступного дня вдвох. А потім буде багато наступних днів для нас", — пише Катерина Лозовицька

Далі були каблучка, обійми, поцілунки.

"Щасливий Алекс і щаслива я. Не могли один від одного «відлипнути»… Ввечері ми святкували всією знімальною групою кінець сезону. Це було на даху будівлі. Грала музика. Було ідеально тепло. Пам’ятаю, ми стояли, обійнявшись, танцювали, розмовляли. На вулиці був легкий вітер. Ніби у фільмі, де усе тільки починається.❤️ Наступного дня ми багато гуляли по Мадейрі. Я страшенно соромилась… знов. 😄 Ніби вже рідна людина, а ніби і знову перше побачення, де тепер тільки ми удвох. Було навіть дивно, що ніхто не розводить нас у різні сторони. 🤣 Ми гуляли на набережній, тікали від гігантських хвиль", — пригадує Катя.

В той самий день Топольський та Лозовицька летіли в Київ як пара.

"Сиділи поруч в літаку. Тримались за руки. Алекс не відпускав мене ні на секунду. Добре, що тоді ще були маски і на нас не сильно звертали увагу. Прилетіли в аеропорт Києва і знову розійшлися у різні кутки. Тепер треба було ховатися, щоб ніхто не бачив нас разом. Ми обмінялись номерами. Тато забрав мене додому. І тут приходить повідомлення: «Привіт крихітко». ❤️", — додала переможниця "Холостяка".

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