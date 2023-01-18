На своей странице в Instagram избранница Алекса Топольского показала кадры из личного архива.

"В моем сердце прозвучало твое имя". Это все, что я помнила из речи Алекса на финале. Честно. 😄 У меня были такие сильные переживания, что я едва дышала. Помню как эмоции менялись из-за каждой фразы. Алекс мне потом рассказал, что на моем лице, реально, каждые три секунды менялось выражение. Говорит, было интересно. Интересно ему... А я почти падала там. 🙃 "Помнишь я говорил, что я уже не помню что такое влюбленность? Теперь я вспомнил. Хочу быть с тобой". У меня слезы. Я просто не могла поверить. Неужели теперь есть только мы вдвоем? По-настоящему! Мы поедем в Киев только вдвоем. Встретимся на следующий день вдвоем. А потом будет много следующих дней для нас", - пишет Екатерина Лозовицкая.

Дальше были кольцо, объятия, поцелуи.

"Счастливый Алекс и счастливая я. Не могли друг от друга «отлипнуть»… Вечером мы праздновали всей съемочной группой конец сезона. Это было на крыше здания. Играла музыка. Было идеально тепло. Помню, мы стояли, обнявшись, танцевали, разговаривали. На улице был легкий ветер... Будто в фильме, где все только начинается.❤️ На следующий день мы много гуляли по Мадейре... Я ужасно стеснялась... снова. Было даже удивительно, что никто не разводит нас в разные стороны. 🤣 Мы гуляли на набережной, убегали от гигантских волн", - вспоминает Катя.

В тот же день Топольский и Лозовицкая летели в Киев как пара.

"Сидели рядом в самолете. Держались за руки. Алекс не отпускал меня ни на секунду. Хорошо, что тогда еще были маски и на нас не сильно обращали внимание. Прилетели в аэропорт Киева и снова разошлись в разные уголки. Теперь надо было прятаться, чтобы никто не видел нас вместе. Мы обменялись номерами. Папа забрал меня домой. И тут приходит сообщение: «Привет крошка». ❤️", — добавила победительница "Холостяка".

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.