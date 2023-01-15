На своїй сторінці в Instagram підприємець, який у фіналі проєкту обрав модель Катерину Лозовицьку, розмістив зворушливий лист до мами.

"Думаю, ви вже здогадалися, що я був ближчий з батьком, але мама - моя найрідніша і найдорожча людина в цьому світі! Вона теж дуже вплинула на мене. Наприклад, мама навчила мене спочатку думати, а потім діяти. Вона навчила мене бути добрим і доброзичливим стосовно оточуючих, показуючи це на власному прикладі. Мама - дуже життєрадісна людина, з якої просто б'є джерело енергії. Вона справжня душа компанії. Я більше не знаю жодної іншої людини, яка мала б стільки подруг. Ще вона справді та людина, яка може знайти позитивні моменти навіть у найважчих ситуаціях. Вона вміє щиро радіти життю. Мабуть, ці якості роблять її по-справжньому особливою та привабливою", — пише Алекс Топольський.

Він додав, що його мама обома руками та ногами завжди за якісь пригоди, активний відпочинок.

"Думаю, тут якраз і був легкий дисбаланс між батьком та мамою, бо їхні цінності не завжди сходилися. У той час, коли мама планувала різні активності та відпочинок всією сім'єю, думки батька постійно та безперервно були зайняті роботою та бізнесом. Спостерігаючи за цим, я реально переконувався, що наявність спільних цінностей, інтересів і схожість світогляду дуже важлива складова міцних відносин. Мама в мене завжди дуже легко та з гумором ставиться до життя. І я дуже їй вдячний за ту доброту та тепло, яку вона мені подарувала. Дякую мамо! Я тебе дуже люблю, ціную та дорожу тобою ❤️‍🔥", — наголосив "Холостяк".

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