Популярна українська актриса Ганна Саліванчук вирішила висловитися про сильні емоції і як раніше не давала собі поблажок. За словами зірки, вона навіть забороняла собі плакати, щоби не розслаблятися.

«За кожною сильною жінкою ховається слабка дівчинка, яка хоче, щоби її пошкодували. Плач – одна з фізіологічних реакцій людини, що супроводжує стрес. Як правило, виникає при сильному страху, болю, печалі, жалості, агресії чи радості.

І колись я думала, що плакати не можна, бо це жалість до самої себе, але плакати треба. Бо ніхто вже не пошкодує дорослу жінку, матір. Лише ви самі себе. Тому іноді навіть корисно шкодувати себе, поплакати, що далі бути сильним».

«Світ – це коли ні в кого не стріляють та нікого не вбивають. "Справедливий світ" - це коли наша сторона отримала те, чого домагалася.

Можна брати міста та вигравати битви, але не можна підкорити весь народ. Ми не можемо врятувати світ, не змінивши його.

Ми прагнемо миру, тому що знаємо: світ – це той клімат, у якому може бути свобода» - пише Саліванчук.

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