Популярная украинская актриса Анна Саливанчук решила высказаться о сильных эмоциях и как раньше не давала себе поблажек. По словам звезды, она даже запрещала себе плакать, чтобы не расслабляться.
«За каждой сильной женщиной скрывается слабая девочка, которая хочет, чтоб ее пожалели. Плач – одна из физиологических реакций человека, что сопровождает стресс. Как правило, возникает при сильном страхе, боли, печали, жалости, злости или радости.
И когда-то я думала, что плакать нельзя, ибо это жалость к самой себе, но плакать необходимо. Ибо никто уже не пожалеет взрослую женщину, мать. Только вы сами себя. Поэтому иногда даже полезно жалеть себя, поплакать, что дальше быть сильной».
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«Мир – это когда ни в кого не стреляют и никого не убивают. "Справедливый мир" – это когда наша сторона получила то, чего добивалась.
Можно брать города и выигрывать битвы, но нельзя покорить весь народ. Мы не можем спасти мир, не изменив его.
Мы стремимся к миру, потому что знаем: мир – это тот климат, в котором может быть свобода» - пишет Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.