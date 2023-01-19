Популярная украинская актриса Анна Саливанчук решила высказаться о сильных эмоциях и как раньше не давала себе поблажек. По словам звезды, она даже запрещала себе плакать, чтобы не расслабляться.

«За каждой сильной женщиной скрывается слабая девочка, которая хочет, чтоб ее пожалели. Плач – одна из физиологических реакций человека, что сопровождает стресс. Как правило, возникает при сильном страхе, боли, печали, жалости, злости или радости.

И когда-то я думала, что плакать нельзя, ибо это жалость к самой себе, но плакать необходимо. Ибо никто уже не пожалеет взрослую женщину, мать. Только вы сами себя. Поэтому иногда даже полезно жалеть себя, поплакать, что дальше быть сильной».

«Мир – это когда ни в кого не стреляют и никого не убивают. "Справедливый мир" – это когда наша сторона получила то, чего добивалась.

Можно брать города и выигрывать битвы, но нельзя покорить весь народ. Мы не можем спасти мир, не изменив его.

Мы стремимся к миру, потому что знаем: мир – это тот климат, в котором может быть свобода» - пишет Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.