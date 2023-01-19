Дружина Віктора Павлика розповіла свою історію з невдалою рекламою та скандалом.

Катерина Репяхова вирішила влаштувати публічні розбірки після того, як одна з рекламних замовників залишилася незадоволеною її роботою. Більше того, Репяхова заявила, що не віддаватиме грошей через провальну рекламу.

«Дівчатка, сьогодні я робила рекламу на марафон здійснення бажань. Так ось, охорона скасування! Панна Ірина виявилася неадекватною жінкою, мені моя аудиторія дорожча» - заявила Репяхова та розкрила дані замовника реклами.

У розмові та розповіла, що замість живих переходів, підписок та клієнтів отримала лише кілька ботів. Тому вона попросила повернути Репяхову її гроші, обурившись невиправдано дорогою та провальною рекламою.

«Мій акаунт фейковий, вона звернеться до податкової, а головне на телебачення» - висміяла Репяхова, яка раніше вже піарилася на публічних скандалах із чоловіком і навіть із його колишньою дружиною.

«Дуже сподіваюся, що ніхто не купив цей марафон. А якщо купили – я віддам вам гроші. А їй, знаєте, гроші мені повертати не хочеться. А то вона надумала мене лякати телебаченням. Не повертатиму їй гроші, нехай запам'ятає на все життя!» - обурилася Репяхова.

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