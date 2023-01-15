Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о трагедии в ее родном городе.

Катя провела свое детство и юность в Днепре. 14 января ее родной город и всю Украину всколыхнула масштабная трагедия. На своей странице в Instagram блогер показала жуткие фото с места попадания российской ракеты в девятиэтажку в Днепре. Уничтожен целый подъезд дома, из-под завалов достают погибших и раненых.

"Днепр. Мой родненький жилой массив, на котором прошло мое детство и юность. Ужасные крики людей слышны из-под завалов... Всю ночь будут разбирать завалы. Никогда не простим…", — написала Екатерина Репяхова под кадрами.

Украинцы в комментариях к публикации также не сдерживают эмоции:

"Так гуляешь там, живешь рядом, а теперь там руины, и страшно даже не за умерших, а за живых, лежащих под завалами и кричащих от боли 🤬";

"Мы это не простим, но и извинений никто не будет просить. Они не люди";

"Это боль всего украинского народа. Днепр💔";

"Господи, помоги спасти людей, ужас, никогда не простим 🙏".

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Супруга младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился первенец – сын Михаил.

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