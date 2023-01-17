Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова высказалась о трагедии в ее родном городе.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова является женой Виктора Павлика, став уже четвертой его супругой. Артист разводился трижды и с одной из экс-жен Виктора молодая супруга устроила публичный скандал и даже судилась.

Она активно ведет блог, показывает отдых и иногда рассказывает о ситуации в стране. В этот раз она решила заговорить о Днепре.

«Число погибших возросло до 40 человек, - ДнепрОВА. Судьба еще 35 человек неизвестна... Россия – это абсолютное зло, которое не должно существовать на этой планете.

И как Третий Рейх – он будет уничтожен, растоптан и заплатит за все свои преступления» - высказалась Катерина.

В сети поддерживают мнение:

«Светлая память 😭 тут никаких слов не хватит!; Нет слов, только боль и ярость!;Также нет уже слез и сил;

Уже 40😢; Я уже третий день не могу прийти в себя. Будто пытаюсь что-то делать, но постоянно в новостях… и ежедневно количество жертв растет;

Не будет им прощения !🤬🤬🤬; сколько горя делает ((( слов не хватает 🤬)».

Ранее также Репяхова высказалась о трагедии в Днепре.

"Днепр. Мой родненький жилой массив, на котором прошло мое детство и юность. Ужасные крики людей слышны из-под завалов... Всю ночь будут разбирать завалы. Никогда не простим…", — написала Екатерина Репяхова под кадрами.

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