Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова является женой Виктора Павлика, став уже четвертой его супругой. Артист разводился трижды и с одной из экс-жен Виктора молодая супруга устроила публичный скандал и даже судилась.
Она активно ведет блог, показывает отдых и иногда рассказывает о ситуации в стране. В этот раз она решила заговорить о Днепре.
«Число погибших возросло до 40 человек, - ДнепрОВА. Судьба еще 35 человек неизвестна... Россия – это абсолютное зло, которое не должно существовать на этой планете.
И как Третий Рейх – он будет уничтожен, растоптан и заплатит за все свои преступления» - высказалась Катерина.
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В сети поддерживают мнение:
«Светлая память 😭 тут никаких слов не хватит!; Нет слов, только боль и ярость!;Также нет уже слез и сил;
Уже 40😢; Я уже третий день не могу прийти в себя. Будто пытаюсь что-то делать, но постоянно в новостях… и ежедневно количество жертв растет;
Не будет им прощения !🤬🤬🤬; сколько горя делает ((( слов не хватает 🤬)».
Ранее также Репяхова высказалась о трагедии в Днепре.
"Днепр. Мой родненький жилой массив, на котором прошло мое детство и юность. Ужасные крики людей слышны из-под завалов... Всю ночь будут разбирать завалы. Никогда не простим…", — написала Екатерина Репяхова под кадрами.
Напомним, молодая жена Павлика похвалилась необычным развлечением с мужем на отдыхе
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