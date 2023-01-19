Супруга Виктора Павлика рассказала свою историю с неудачной рекламой и скандалом.

Катерина Репяхова решила устроить публичные разборки, после того, как одна из рекламных заказчиков осталась недовольной ее работой. Более того, Репяхова заявила, что не будет отдавать деньги из-за провальной рекламы.

«Девочки, сегодня я делала рекламу на марафон исполнения желаний. Так вот, охрана отмена! Панна Ирина оказалась неадекватной женщиной, мне моя аудитория дороже» - заявила Репяхова и раскрыла данные заказчика рекламы.

В беседе та рассказала, что вместо живых переходов, подписок и клиентов получила лишь несколько ботов. Поэтому она попросила вернуть Репяхову ее деньги, возмутившись неоправданно дорогой и провальной рекламой.

«Мой аккаунт фейковый, она обратится в налоговую, а главное на телевидение» - высмеяла Репяхова, которая ранее уже пиарилась на публичных скандалах с мужем и даже с его бывшей женой.

«Очень надеюсь, что никто не купил этот марафон. А если купили – я верну вам деньги. А ей, вы знаете, деньги мне возвращать не хочется. А то она вздумала меня пугать телевидением. Не буду возвращать ей деньги, пусть запомнит на всю жизнь!» - возмутилась Репяхова.

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