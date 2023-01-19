Відома блогерка Даша Ульянова зізналася, як почувається і куди пропадає на якийсь час.

Переможниця одного із сезонів «Холостяка» зізналася, куди зникла останнім часом і чим зараз займається подалі від уваги та камер. За словами Даші, вона справді втомилася і хоче побути одна.

«Зі зрозумілих причин мені зовсім не хочеться вести Інстаграм зараз. Я хочу нормально відпочити та сподіваюся, що маю на це право. Всі втомилися, і я не виняток. Тому я нікуди не зникла, просто відпочинок. Дякую за розуміння.

З новин – цієї п'ятниці буде пост-шоу проекту «Холостяк», де ви зможете мене побачити в ролі експерта. І з новин поки що все. Ось що трапляється, коли не встигнеш в Інсту кілька днів – помилка на помилці» - зізналася Даша.

У Даші часто запитують про секрети краси, харчування та догляду за собою загалом. Своїх методів вона не приховує, показуючи результати на власних фотографіях.

Нещодавно Ульянова зізналася, що продовжує свій шлях до ідеальних форм і старанно працює в залі, а почуватися привабливо їй допомагають різні дрібниці вдома.

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