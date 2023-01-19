Известная блогерша Даша Ульянова призналась, как себя чувствует и куда пропадает на время.

Победительница одного из сезонов «Холостяка» призналась, куда пропала в последнее время и чем сейчас занимается вдали от внимания и камер. По словам Даши, она правда устала и хочет побыть одна.

«Из понятных причин, мне совсем не хочется вести Инстаграм сейчас. Я хочу нормально отдохнуть и надеюсь, что имею на это право. Все устали и я не исключение. Поэтому, я никуда не пропала, просто отдых. Спасибо за понимание.

Из новостей – в эту пятницу будет пост-шоу проекта «Холостяк», где вы сможете меня увидеть в роли эксперта. И из новостей пока все. Вот что случается, когда не постишь в Инсту несколько дней – ошибка на ошибке» - призналась Даша.

У Даши часто спрашивают о секретах красоты, питания и ухода за собой в целом. Своих методов она не скрывает, показывая результаты на личных фото.

Недавно Ульянова призналась, что продолжает свой путь к идеальным формам и усердно работает в зале, а чувствовать себя привлекательно ей помогают различные мелочи дома.

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