Відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво дав кілька корисних порад, як тримати себе у формі.

Знаменитий шеф-кухар та суддя проекту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися своїми лайфаками, як привести себе в порядок після свят та тривалого відпочинку. На думку кухаря, буває такий стан, коли нічого не хочеться і немає жодного бажання упорядковуватися.

«По собі знаю, що після вихідних чи свят не хочеться нічого робити. Тому я маю невеликі лайфхаки, які допомагають вийти мені з цього стану.

Перше. Тренування – це справді бадьорить і дарує багато енергії.

Друге. Сон та відпочинок, щоб класно почуватися – необхідно спати. А якщо зі сном проблеми, то моя попередня порада вам допоможе.

Третє. Пийте більше води, це корисно завжди, але після майонезних салатів – особливо.

Четверте. Нові цілі, знаю, за наших умов досить складно планувати. Але ми маємо досягти нових, переможних цілей!» – поділився Ектор.

Також шоумен виклав відео та поділився рецептом приготування особливої ​​котлети по-київськи.

"Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичайний рецепт, який ми приготували для вас!", - написав Ектор.

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