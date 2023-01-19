Известный ресторатор Эктор Хименес-Браво дал несколько полезных советов, как держать себя в форме.

Знаменитый шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво решил поделится своими лайфаками, как привести себя в порядок после праздников и длительного отдыха. По мнению повара, бывает такое состояние, когда ничего не хочется и нет никакого желания приводить себя в порядок.

«По себе знаю, что после выходных или праздников не хочется ничего делать. Поэтому, у меня есть небольшие лайфхаки, которые помогают выйти мне из этого состояния.

Первое. Тренировка – это действительно бодрит и дарит много энергии.

Второе. Сон и отдых, чтобы классно себя ощущать – необходимо спать. А если из сном проблемы, то мой предыдущий совет в этом вам поможет.

Третье. Пейте больше воды, это полезно всегда, но после майонезных салатиков – особенно.

Четвертое. Новые цели, знаю, в наших условиях довольно сложно планировать. Но мы должны достичь новых, победных целей!» - поделился Эктор.

Также шоумен выложил видео и поделился рецептом приготовления особенной котлеты по-киевски.

"Что может быть вкуснее, чем сочная котлета по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт, который мы приготовили для вас!", - написал Эктор.

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