Телеведучий Анатолій Анатоліч зазначив, що має робити кожен і як жити далі після таких трагічних новин.

Вранці, 18 січня, Україну сколихнула трагічна новина. У Броварах упав вертоліт біля дитячого садка. Внаслідок падіння, за останніми даними, загинули 19 людей, серед них – дитина, перехожі та керівництво МВС.

Українські зірки відреагували на моторошну авіакатастрофу. Не залишився осторонь і телеведучий Анатолій Анатоліч, який опублікував пост в Інстаграм-Сторіз.

Чи можна звикнути до таких новин? Ні. Неможливо. Чи пропускаю я ці смерті в Дніпрі, Броварах, у кожному місті України через себе? Так. Тому що я батько трьох. Мої діти такі ж, як і ці малі, ні в чому невинні, - зазначив Анатолій Анатоліч.

Крім того, телеведучий зазначив, що має робити кожен і як жити далі після таких трагічних новин.

"Що робити? Як жити? Допомагати один одному. Підтримувати один одного. У цьому ми можемо знайти себе. Закритися — не вихід. Тільки підтримкою тих, кому потрібна допомога, зможемо вилізти з цієї прірви. Бровари, тримайтеся. Ми разом. Ми всі. "Ми всі зараз Дніпро, Бровари, Кривий Ріг, Маріуполь та Мар'янка", - написав ведучий Анатолій Анатоліч.

Також він зазначив, що у події винні обстріли росією української інфраструктури, які залишили людей без світла.

"Без світла, вікна не підсвічуються. І льотний майданчик на даху будинку теж, швидше за все, не проглядався", - додав Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.