Телеведущий Анатолий Анатолич отметил, что должен делать каждый и как жить дальше после таких трагических новостей.

Утром, 18 января, Украину всколыхнула трагическая новость. В Броварах упал вертолет возле детского сада. В результате падения, по последним данным, погибли 19 человек, среди них – ребенок, прохожие и руководство МВД.

Украинские звезды отреагировали на жуткую авиакатастрофу. Не остался в стороне и телеведущий Анатолий Анатолич, который опубликовал пост в Инстаграм-Сториз.

"Можно ли привыкнуть к таким новостям? Нет. Невозможно. Пропускаю ли я эти смерти в Днепре, Броварах, в каждом городе Украины через себя? Да. Потому что я отец троих. Мои дети такие же, как и эти малые, ни в чем невинные", - отметил Анатолий Анатолич.

Кроме того, телеведущий отметил каждый, что должен делать и как жить дальше после таких трагических новостей.

"Что делать? Как жить? Помогать друг другу. Поддерживать друг друга. В этом мы можем найти себя. Закрыться — не выход. Только поддержкой тех, кому нужна помощь, сможем вылезти из этой пропасти. Бровары, держитесь. Мы вместе. Мы все. Мы все сейчас Днепр, Бровары, Кривой Рог, Мариуполь и Марьянка", – написал ведущий Анатолий Анатолич.

Также он отметил, что в произошедшем виноваты обстрелы россией украинской инфраструктуры, которые оставили людей без света.

"Без света, окна не подсвечиваются. И летная площадка на крыше дома тоже, скорее всего, не проглядывалась", - добавил Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.