Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото з бібліотеки чи книжкової крамниці та розповіла про незвичайну книгу, яку радить почитати керівникам.

Як видно, на новій фотографії Ірина зображена поруч із книжковою полицею, вона захоплено дивиться у книгу, яку тримає в руках. Перед камерою продюсер з'явилася у стильному сірому пальті, під яким видно джинси та світлу водолазку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Горова написала: "Працюючи з людьми креативної індустрії вже понад 10 років, я із захопленням вивчаю компанії, які відомі по всьому світу своїми крутими продуктами та нестандартними підходами до роботи. Netflix, Apple, нещодавно прочитала про Pixar - "Корпорація геніїв. Як керувати командою творчих людей", Ед Кетмелл. Пам‘ятаю, як колись з дітьми дивилася "Історію іграшок" - візуальна картинка, сюжет, герої, від яких неможливо було відірватися. Завдяки книжці з’явилась можливість познайомитися з командою, яка все це створила, дізнатися більше про компанію, їх побудову, цінності, зв‘язки, внутрішні правила. Книга занурює у зовсім іншу культуру. Раджу всім, хто працює з творчими командами, хто прагне створювати дійсно круті креативні продукти".

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