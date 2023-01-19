Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото из библиотеки или книжной лавки и рассказала о необычной книге, которую советует почитать руководителям.

Как видно, на новой фотографии Ирина запечатлена рядом с книжной полкой, она увлеченно смотрит в книгу, которую держит в руках. Перед камерой продюсер появилась в стильном сером пальто, под которым видно джинсы и светлую водолазку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Горовая написала: "Работая с людьми креативной индустрии уже более 10 лет, я с увлечением изучаю компании, известные по всему миру своими крутыми продуктами и нестандартными подходами к работе. Netflix, Apple, недавно прочитала о Pixar – "Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей", Эд Кэтмелл. Помню, как когда-то с детьми смотрела "История игрушек" – визуальная картинка, сюжет, герои, от которых невозможно было оторваться. Благодаря книге появилась возможность познакомиться с командой, которая все это создала, узнать больше о компании, их построении, ценностях, связях, внутренних правилах. Книга погружает в совсем другую культуру. Советую всем, кто работает с творческими командами, кто стремится создавать действительно крутые креативные продукты".

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