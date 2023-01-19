Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася думками після авіакатастрофи в Броварах.

"Мені здавалось, що за останній рік я стала «товстошкіра» до всіх новин/подій, що відбуваються навколо. Бо я ж - мама трьох дітей і я повинна оберігати їхню свідомість. Інакше б просто зійшла з розуму…Але після суботи всередині все перевернулось, а після сьогоднішнього дня - взагалі змінилось. Постійно думаю за діточок, за тих батьків, які були в себе вдома і до них прилетіла ракета, постійно думаю за батька, який сьогодні втратив дружину і доньку в дитячому садку, думаю за дружину і синів міністра та родичів інших загиблих в гелікоптері. Це так боляче і так несправедливо", — пише дружина телеведучого.

Вона зізналася, що на мить відчула зневіру, але потім різко змінила підхід.

"Чесно вам скажу, після всіх подій на секунду прийшло якесь розчарування і зневіра, що нам допоможуть, як би ми того хотіли. Але потім ловлю себе на думці, що ворог цього ж добивається, правда? Тому беру себе в руки. І потрохи починаю виконувати пункти з написаного списку завдань на 2023 рік. Продовжуємо жити життя… по-іншому перемоги нам не бачити 💛💙", — додала Христина Решетнік.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.