В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась мыслями после авиакатастрофы в Броварах.

"Мне казалось, что за последний год я стала «толстокожей» ко всем новостям/событиям, происходящим вокруг. Потому что я же – мама троих детей и я должна оберегать их сознание. Иначе бы просто сошла с ума… Но после субботы внутри все перевернулось, а после сегодняшнего дня - вообще изменилось. Постоянно думаю за детишек, за тех родителей, которые были у себя дома и к ним прилетела ракета, постоянно думаю за отца, который сегодня потерял жену и дочь в детском саду, думаю за жену и сыновей министра и родственников других погибших в вертолете. Это так больно и так несправедливо", - пишет жена телеведущего.

Она призналась, что на миг почувствовала уныние, но затем резко изменила подход.

"Честно вам скажу, после всех событий на секунду пришло какое-то разочарование и уныние, что нам помогут, как бы мы того хотели. Но потом ловлю себя на мысли, что враг этого же добивается, правда? Поэтому беру себя в руки. И понемногу начинаю выполнять пункты из написанного списка задач на 2023 год. Продолжаем жить жизнь… по-другому победы нам не видеть 💛💙", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.