Цього разу на своїй сторінці в Instagram актор розмістив пост на важливу тему.

"«Дружба народів» чи тюрма народів? Сьогодення продовжує бити по голові. Спускаючись сходами, перебирав у голові думки, що ми повинні безмежно «дякувати» нашому, прости господи, сусіду… Якщо серед моїх підписників є «вєлікіє покровітєлі» совка, то хочу сьогодні знову повернутись до цієї теми. Чому я вкотре червоним хочу підкреслити цей страшний для України період ? - бо концентрація горя тоді просто зашкалювала : голодомори, втягування у війни, репресії, розстріляне відродження, депортація, тотальна русифікація і, як наслідок, знищення всього українського…", — пише Тарас Цимбалюк.

Зірка зізнається, що станція метро і арка «Дружби народів» мозолила йому очі з перших візитів до столиці.

"Насправді ж існувала тюрма народів, де генетично змінювався «старший брат», котрий постійно культивував стадне мислення і постійний пошук ворога… не тільки зовні, а і серед своїх… постійно винищуючи інтелігенцію - тобто розум, котрий бачив всю суть цієї гнилі. І, звісно, це все під акомпонемент суцільної брехні про «загневаюший запад»… Паралельно була внутрішня, повністю надумана велич всього «рускаґа вєлічія»: сталін і ленін - боги людства, найякісніші продукти, волга/чайка - топ-машини, література і т.д.", — додав актор.

Щоб зрозуміти, що це суцільна брехня, Тарас Цимбалюк навів кілька простих прикладів. Поки ми ледве відходили від Голодомору і репресій, на Заході в 1940 році вже створювали кольорові мультики як «Том і Джері», де пусодомийка давно стала нормою побуту.

"Там Мустанг, тут недоавто - Запорожець. Великі драматурги: Гауптман, Піранделло, Б. Шоу отримували у свій час Нобеля, а їх сучасник - Микола Куліш - концтабір і розстріл. Таких випадків сотні. До речі, того ж дня було вбито Леся Курбаса, Підмогильного і ще десятки Великих Українців. Голодомори - просто нема слів…Скажу одне : за півтора роки ЗАГИНУЛО 7-10 МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ. Також багато питань до участі українців у другій світовій. Дякуючи совку, ВІД 2 ДО 5 МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ БУЛО ВБИТО. Війну проти України у 14му та лютому 22го почали створіння, котрі є «шлейфом» сталінізму у яскравому прояві. От вам і грьобаний совок", — наголосив артист.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.