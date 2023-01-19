В этот раз на своей странице в Instagram актер разместил пост на важную тему.

"Дружба народов" или тюрьма народов? Настоящее продолжает бить по голове. Спускаясь по лестнице, перебирал в голове мысли, что мы должны безгранично "благодарить" нашего, прости господи, соседа… Если среди моих подписчиков есть "великие покровители" совка, то хочу сегодня снова вернуться к этой теме: Почему я в очередной раз красным хочу подчеркнуть этот страшный для Украины период – потому что концентрация горя тогда просто зашкаливала: голодоморы, втягивание в войны, репрессии, расстрелянное возрождение, депортация, тотальная русификация и, как следствие, уничтожение всего украинского…", - пишет Тарас Цымбалюк.

Звезда признается, что станция метро и арка "Дружбы народов" мозолила ему глаза с первых визитов в столицу.

"На самом деле существовала тюрьма народов, где генетически менялся «старший брат», постоянно культивировавший стадное мышление и постоянный поиск врага… не только снаружи, но и среди своих… постоянно истребляя интеллигенцию - то есть разум, который видел всю суть этой гнили. Конечно, это все под аккомпонемент сплошной лжи о «загнивающем западе»… Параллельно было внутреннее, полностью надуманное величие всего «русского величия»: сталин и ленин – боги человечества, качественные продукты, волга/чайка – топ-машины, литература и т.д.", - добавил актер.

Чтобы понять, что это ложь, Тарас Цымбалюк привел несколько простых примеров. Пока мы едва отходили от Голодомора и репрессий, на Западе в 1940 году уже создавали цветные мультики как "Том и Джерри", где пусодомойка давно стала нормой быта.

"Там Мустанг, здесь недоавто - Запорожец. Великие драматурги: Гауптман, Пиранделло, Б. Шоу получали в свое время Нобеля, а их современник - Николай Кулиш - концлагерь и расстрел. Таких случаев сотни. Кстати, в тот же день убили Леся Курбаса, Пидмогильного и еще десятки Великих Украинцев. Голодоморы - просто нет слов… Скажу одно: за полтора года ПОГИБЛО 7-10 МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ. Также много вопросов к участию украинцев во второй мировой. Благодаря совку, от 2 до 5 миллионов были убиты. Войну против Украины в 14 и феврале 22-го начали создания, которые являются «шлейфом» сталинизма в ярком проявлении. Вот вам и гребаный совок", — подчеркнул артист.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.