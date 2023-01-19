На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати мариновану фіолетову капустую

"Я захоплююся тим, що створила природа. Іноді навіть боїшся втручатися, щоб не порушити природну красу. До мене натхнення приходить саме від продуктів вирощених на нашій землі та нашими фермерами! Колір, смак, текстура… Це щось неймовірне. Ще треба вчитися багато, щоб вміти готувати буквально все на високому рівні, але іноді прості речі нас роблять дуже щасливими. Це був невеличкий ліричний відступ, а тепер нумо готувати", — пише Володимир Ярославський.

Для капусти на 500г баночку нам потрібні такі інгредієнти:

-300г шинкованої капусти (500г брутто)

-250г води

-30г яблучного оцту

-10г солі

-30 г цукру

-трішки гвоздики, зірочка бадьяну, коріандр, фенхель

За бажанням, можна додати олію

"Капусту тоненько-тоненько шинкую. Добре переминаю з сіллю і поміщаю у півлітрову банку. Окремо воду з усіма спеціями, цукром і оцтом, доводжу до кипіння і заливаю щойно знятим з плити маринадом. Зверху, за бажання, можна додати олії. Ще гарячу банку з капустою можна поставити у гарячу воду хвилин на 10-15, щоб добре промаринувалася капуста. Охолоджую і даю постояти до вечора і можна їсти! А за 1-2 дні буде ще краще!", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

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